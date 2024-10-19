Куба «во тьме»: Посольство призвало россиян сохранять спокойствие при блэкауте

«СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ…»

Посольство России в Гаване призвало россиян, находящихся на Кубе, сохранять спокойствие на фоне полного отключения электроэнергии на острове. Как подчеркнули в дипмиссии, в настоящий момент подача электричества на Кубе ограничена объектами стратегической инфраструктуры, в стране возникли перебои с интернетом и мобильной связью.

«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки не известны. Просим российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», - говорится в Telegram-канале посольства РФ.

18 октября власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы. Известно, что без света остались 10 млн человек. В связи с отключением электричества до 20 октября на острове закрыли образовательные учреждения, почти все магазины, а также запретили проведение развлекательных и культурных мероприятий.