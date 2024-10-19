Куба «во тьме»: Посольство призвало россиян сохранять спокойствие при блэкауте
Из-за отключения электроэнергии на острове без света остались 10 млн человек.
Куба в очередной раз осталась «во тьме». Находящихся там россиян призвали сохранять спокойствие и экономить «зарядку на телефонах». И пока некоторые винят в случившемся погодные условия, нехватку топлива и устаревшую инфраструктуру Кубы, другие видят «заговор» со стороны США.
«СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ…»
Посольство России в Гаване призвало россиян, находящихся на Кубе, сохранять спокойствие на фоне полного отключения электроэнергии на острове. Как подчеркнули в дипмиссии, в настоящий момент подача электричества на Кубе ограничена объектами стратегической инфраструктуры, в стране возникли перебои с интернетом и мобильной связью.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки не известны. Просим российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», - говорится в Telegram-канале посольства РФ.
18 октября власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы. Известно, что без света остались 10 млн человек. В связи с отключением электричества до 20 октября на острове закрыли образовательные учреждения, почти все магазины, а также запретили проведение развлекательных и культурных мероприятий.
17 октября премьер-министр Кубы Мануэль Марреро рассказал, что постоянные веерные отключения электроэнергии за последние несколько недель происходили из-за роста спроса на электричество, ухудшения инфраструктуры, которая устарела, а также нехватки топлива. По его мнению, последнее является основной причиной. По заявлениям властей, сильный ветер и шторм в море из-за урагана «Милтон» парализовали способность Кубы доставлять дефицитное топливо с находящихся в воде судов на свои электростанции.
Специалисты начали работу по запуску и уже успели восстановить подачу электричества в локальных сетях в провинциях Вилья-Клара, Ольгин, Гранма, Гуантанамо.
КУБА «ВО ТЬМЕ» ИЛИ «ЗАГОВОР» США
Специалисты считают случившийся энергокризис на Кубе худшим из всех, которые когда-либо были на острове. По данным издания «El Pais», 18 октября Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщило, что в 11 часов утра «произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы». В связи с этим в стране объявили «чрезвычайное энергетическое положение».
По информации издания, в последнее время сократились поставки на Кубу нефти от ее основных торговых партнеров: Мексики, России и Венесуэлы. К тому же на острове нет иностранной валюты, чтобы импортировать топливо.
При этом президент Кубы Мигель Диас-Канель связал случившееся с «экономической войной», а также с «финансовым и энергетическим преследованием» США. Так, торговое эмбарго со стороны Вашингтона, действующее с 1960-х годов, и санкции от экс-президента США Дональда Трампа сильно осложнили покупку топлива и запасных частей для электростанций, работающих на нефти.
Между тем, источники BBC считают, что начавшийся на Кубе блэкаут может спровоцировать массовые беспорядки. Например, в июле 2021 года тысячи людей вышли на улицы в знак протеста из-за продолжавшегося несколько дней блэкаута. Весной 2024 года в СМИ вновь появилась информация об отключении электричества более чем на 18 часов и о растущем народном недовольстве.
По данным издания, людей возмущало то, что из-за отсутствия электричества в неработающих холодильниках портятся дефицитные на Кубе продукты, запасенные впрок. К тому же без него не работают и насосы, которые подают воду, поэтому люди остаются без воды в кранах. При этом неработающие насосы создают проблемы на автозаправках, в связи с чем представители жизненно важных служб не могут пользоваться машинами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в августе 2024 года Кубинская обсерватория конфликтов (OCC) зарегистрировала почти 700 акций протеста по стране, которые возникали из-за недовольства граждан электроснабжением, водоснабжением, здравоохранением и транспортом.
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