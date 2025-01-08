11 БПЛА: В Энгельсе после атаки дронами ВСУ загорелся промобъект

АТАКА НА САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ночью 8 января ВСУ беспилотниками атаковали город Энгельс в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки сбитых украинских БПЛА упали на промышленный объект. Позже стало известно, что Саратов также подвергся атаке со стороны ВСУ.

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что системы оповещения сработали в Саратове и Энгельсе примерно в 04:35 часов утра. Известно, что всего минувшей ночью над территорией Саратовской области было сбито 11 беспилотников ВСУ.