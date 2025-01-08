11 БПЛА: В Энгельсе после атаки дронами ВСУ загорелся промобъект
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на промышленную зону в Энгельсе.
ВСУ вновь осуществили массированную атаку на Саратовскую область. Там в результате попадания обломков БПЛА загорелся один из промышленных объектов.
АТАКА НА САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ночью 8 января ВСУ беспилотниками атаковали город Энгельс в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки сбитых украинских БПЛА упали на промышленный объект. Позже стало известно, что Саратов также подвергся атаке со стороны ВСУ.
«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что системы оповещения сработали в Саратове и Энгельсе примерно в 04:35 часов утра. Известно, что всего минувшей ночью над территорией Саратовской области было сбито 11 беспилотников ВСУ.
В Сети жители Энгельса сообщали о взрывах в небе над городом. Говорилось примерно о 40 хлопках, передает Telegram-канал «Shot». На кадрах, опубликованных в Сети, видны возгорание и огромные клубы черного дыма. Очевидцы сообщали о взрывах в районе нефтебазы в Энгельсе.
ПОЖАР И ЗАПАХ ГАРИ
В результате атаки ВСУ в Энгельсе произошел пожар в промзоне. Губернатор области Бусаргин лично прибыл на место происшествие, рассказав, что в зоне ЧП был развернут оперативный штаб.
«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно», - объяснил он в своем Telegram-канале.
В соцсетях местные жители писали, что Энгельс буквально «окутал» запах гари, передает издание «Saratov.Aif.ru».
До этого ВСУ уже осуществляли массированную атаку на Саратовскую область. Так, в августе 2024 года украинский беспилотник попал в многоэтажный дом. После этого одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.
В Минобороны сообщили, что всего ночью 8 января 2025 года над территорией России отечественные силы ПВО уничтожили 32 украинских дрона. В ведомстве рассказали, что 11 беспилотников было сбито над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, один — над Волгоградским регионом, два — над Краснодарским краем и четыре — над акваторией Азовского моря.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев собирается осуществить «кровавую провокацию» в отношении российских регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru