Обломки украинского БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
8 января 202506:02
Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил в Telegram глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Беспилотники были сбиты силами ПВО. На месте падения обломков работают пожарные расчеты и экстренные службы.
Ранее ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru