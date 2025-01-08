Обломки украинского БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщил в Telegram глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Над четырьмя регионами России уничтожили 12 украинских беспилотников

Беспилотники были сбиты силами ПВО. На месте падения обломков работают пожарные расчеты и экстренные службы.

Ранее ПВО сбили украинские беспилотники в двух областях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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