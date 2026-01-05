Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти

Участники акций начали возводить баррикады на подступах к городам, сдерживая силы безопасности. В рядах демонстрантов появилось огнестрельное оружие. В Ахвазе из-за огненного кольца силовики не могут попасть в районы перестрелок, где уже есть раненые среди мирных жителей. В Мехеллате протестующие сожгли пост дорожной полиции и машину правоохранителей, применив против стражей порядка самодельный огнемёт.

На похоронах в провинции Илам звучат радикальные лозунги против Исламской Республики. Это происходит на фоне призывов верховного лидера Али Хаменеи к жёсткому подавлению беспорядков. Поводом для новой волны протестов, вспыхнувших 27 декабря, стал обвал национальной валюты, на который отреагировал президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

