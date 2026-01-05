Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти
Протесты в Иране перерастают в вооружённое противостояние, сообщает Telegram-канал Mash.
Участники акций начали возводить баррикады на подступах к городам, сдерживая силы безопасности. В рядах демонстрантов появилось огнестрельное оружие. В Ахвазе из-за огненного кольца силовики не могут попасть в районы перестрелок, где уже есть раненые среди мирных жителей. В Мехеллате протестующие сожгли пост дорожной полиции и машину правоохранителей, применив против стражей порядка самодельный огнемёт.
На похоронах в провинции Илам звучат радикальные лозунги против Исламской Республики. Это происходит на фоне призывов верховного лидера Али Хаменеи к жёсткому подавлению беспорядков. Поводом для новой волны протестов, вспыхнувших 27 декабря, стал обвал национальной валюты, на который отреагировал президент США Дональд Трамп.
Ранее стало известно, что следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем
- Пушков: Заявления Трампа о «триумфе» могут обернуться катастрофическими последствиями
- Протестующие в Иране перешли к вооружённой борьбе против власти
- Венгрия не поддержала заявления Каллас по Венесуэле
- СМИ: Число жертв военной операции США в Венесуэле возросло до 80
- ГАИ: Один человек погиб, 4 пострадали в результате ДТП на Кубани
- Трамп: Родригес рискует заплатить еще большую цену, чем Мадуро
- Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях
- Минобороны: ПВО за 7 часов сбило 253 украинских БПЛА
- Госсекретарь США пригрозил «большими неприятностями» правительству Кубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru