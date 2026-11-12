Надбавка к пенсии по уходу за пожилыми вырастет до 1,5 тысячи рублей

С 1 февраля 2027 года ежемесячная надбавка к пенсии за уход за людьми старше 80 лет и пенсионерами с первой группой инвалидности увеличится до 1,5 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба Соцфонда.

Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет

Речь идет о росте на 6,8%. Он пройдет одновременно с индексацией страховых пенсий.

В следующем году последние хотят индексировать в два этапа. Первый на 6,8% наметили на 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Второй на 3,3% запланировали на 1 апреля, в зависимости от увеличения доходов Социального фонда.

Ранее сообщали, что в 2027 году индексация социальных пенсий охватит около 3,5 млн россиян.

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ФОТО: ТАСС
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