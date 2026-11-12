Надбавка к пенсии по уходу за пожилыми вырастет до 1,5 тысячи рублей

Речь идет о росте на 6,8%. Он пройдет одновременно с индексацией страховых пенсий.

В следующем году последние хотят индексировать в два этапа. Первый на 6,8% наметили на 1 февраля с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Второй на 3,3% запланировали на 1 апреля, в зависимости от увеличения доходов Социального фонда.



Ранее сообщали, что в 2027 году индексация социальных пенсий охватит около 3,5 млн россиян.

