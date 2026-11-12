Уиткофф и Кушнер поддержали идею Путина о гуманитарной миссии в Константиновке

Переговоры с американскими представителями в Кремле продлились около 2,5 часа.



По словам Ушакова, представители Штатов поддержали инициативу российского лидера распространить успешную практику гуманитарной операции на Константиновку.



Россия готова немедленно приступить к разминированию для проведения акции. Она позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится город, добавил помощник Путина.



Он добавил, что Москва готова немедленно в связке с США приступить и к обсуждению предложений по европейской безопасности. У Кремля есть свежие соображения на этот счет. Предложения же о вводе контингента ЕС на Украину Ушаков назвал «рецептом к нескончаемой войне».



Также согласовываются параметры самого масштабного обмена пленными. Продолжается обсуждение содержания трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС в Китае. В Кремле надеются, что Кушнер и Уиткофф доведут сигналы со встречи с Путиным до Владимира Зеленского.



Недавно президент России уточнил, что на разминирование территории у Константиновки для гуманитарной миссии потребуется пять дней.

