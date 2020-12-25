Диверсанты и каратели. Чем опасна для России война с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ выразил надежду, что сценарий полномасштабной войны с Россией невозможен.

«Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», - отметил он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что Украина готовится к активным военным действиям в Донбассе, с чем и связана эта риторика.

«На мой взгляд, эти заявления связаны с тем, что Зеленский готовит масштабное наступление на ЛНР и ДНР. Он предполагает, что Россия может вступиться за них, потому что для России разрушение этих республик будет иметь очень серьезные политические последствия внутри страны и подорвет авторитет действующей власти со всеми вытекающими последствиями. То есть высока вероятность конфликта между Россией и украинской армией»

Тем временем к власти в США приходит демократ Джо Байден, который уже сейчас делает жесткие заявления в адрес России, напомнил Сивков. Да и демократы в США к России относятся более негативно, чем республиканцы.