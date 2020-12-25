Диверсанты и каратели. Чем опасна для России война с Украиной
Военный эксперт Константин Сивков в интервью НСН заявил, что Украина готовится к активным военным действиям в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ выразил надежду, что сценарий полномасштабной войны с Россией невозможен.
«Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», - отметил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН заявил, что Украина готовится к активным военным действиям в Донбассе, с чем и связана эта риторика.
«На мой взгляд, эти заявления связаны с тем, что Зеленский готовит масштабное наступление на ЛНР и ДНР. Он предполагает, что Россия может вступиться за них, потому что для России разрушение этих республик будет иметь очень серьезные политические последствия внутри страны и подорвет авторитет действующей власти со всеми вытекающими последствиями. То есть высока вероятность конфликта между Россией и украинской армией»
Тем временем к власти в США приходит демократ Джо Байден, который уже сейчас делает жесткие заявления в адрес России, напомнил Сивков. Да и демократы в США к России относятся более негативно, чем республиканцы.
«Учитывая это, Зеленский полагает, что с приходом Байдена давление на Россию будет нарастать и при определенных условиях оно может перейти в военную фазу, где Украина станет первым эшелоном в этой войне. Именно к этому он и готовит население страны», - пояснил военный эксперт.
При этом военный потенциал украинской армии он оценивает как очень низкий и напоминает, что в 2014-2015 году она вообще не хотела сражаться и во многом была готова перейти на сторону российской армии, начни она вторжение.
«Сейчас украинские вооруженные силы основательно подчистили, за шесть лет подросла молодежь, воспитанная на идеях нациков. Но подготовить за это время полноценных командиров очень сложно или даже невозможно. Да и укомплектовать офицерский корпус людьми, которые будут верны этому режиму, будет фактически невозможно. К тому же основная часть населения Украины не поддерживает нациков», - пояснил эксперт.
Он добавил, что реальной боеспособной частью украинской армии в во времена АТО на Донбассе были именно националисты, но их немного. Другое дело, что сейчас значительная часть населения Украины обработана этой антироссийской пропагандой. Мобилизационный потенциал таких идейных противников России Сивков оценивает в пределах одного миллиона человек.
«Военнообученный же резерв на Украине, который способен вести боевые действия, значительно меньше и в основном они прошли подготовку в старой украинской армии, которая была до госпереворота 2014 года. Реально из них будет сражаться против России 100-150 тысяч человек», - сообщил Сивков.
Он добавил, что помимо людей, нужно также вооружение и техника, а Украина потеряла большую часть этого в операциях против ЛНР и ДНР, и сейчас запасов вооружений на большой конфликт у нее нет. Начать войну она может только при условии, что ей начнут поставлять вооружения США или Турция, а в ее войсках будут иностранные военные советники.
«Более опасны военно-диверсионные группы украинцев на нашей территории, тем более, что их внешний вид, язык и менталитет идентичен нашему. Это американский троянский конь. Они сюда приезжают постоянно на работу, к родственникам, их несколько миллионов сейчас на нашей территории. Среди них найдется несколько десятков тысяч диверсантов, а это огромное количество. Вторая опасность – та часть украинской армии, которая пойдет сюда в качестве первого эшелона войск НАТО. Участвующие в их составе националисты будут выполнять карательные задачи и зачищать территорию. Тут начнутся массовые расстрелы, подобные тем, что были во время фашистской оккупации. К этому надо быть готовым», - предрек Сивков.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал в пятницу, что никто из граждан Украины войны с Россией не хочет.
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