Трамп: США больше не нуждаются в сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не заинтересован в заключении соглашения с Ираном. По его словам, Штаты уже получили деньги Тегерана и контролируют Ормузский пролив, написал «Профиль».

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Американский лидер сообщил о смене задач вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее тот как раз занимался урегулированием конфликта с Исламской Республикой. Теперь он должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией и преступностью в стране.

Трамп подчеркнул, что ежемесячно похищаются миллиарды долларов. Президент США упомянул в том числе Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс.

На днях глава американского Госдепартамента Марко Рубио сказал, что глава Белого дома, напротив, не намерен возобновлять крупные военные операции против Ирана.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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