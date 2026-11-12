Сборная России по футболу обыграла Узбекистан 3:2, уступая 0:2

Хозяева вырвались вперед на 5-й минуте. Виктор Мелехин отправил мяч в свои ворота после подачи Азизжона Ганиева. На 21-й россияне могли сравнять, но Константин Тюкавин пробил мимо после опасного прорыва в штрафную.



А сразу после перерыва, на 46-й минуте, Бехруджон Каримов удвоил лидерство Узбекистана. Подопечные Валерия Карпина сократили отставание на 70-й благодаря голу Николая Комличенко. На 75-й нападающий оформил дубль и сравнял счет — 2:2.



На 79-й точным ударом низом вывел уже сборную России вперед. За оставшееся время хозяева не смогли поразить ворота Матвея Сафонова.



Ранее писали, что россияне могут сыграть с Парагваем до июня 2027 года.

