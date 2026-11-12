Эндокринолог дала советы по контролю за диабетом второго типа

Эндокринолог Ирина Зятикова рассказала «Ленте.ру», что жесткое голодание не требуется. При этом важно исключить продукты с высоким гликемическим индексом: выпечку из белой муки, кондитерские изделия, сладкую газировку и пакетированные соки.

Ежегодный прирост пациентов с диабетом в России оценили в 350-400 тысяч человек

Вместо них специалист советует некрахмалистые овощи, зелень и крупы с минимальной обработкой.

Также Зятикова порекомендовала снизить массу тела на 5-10% и питаться по правилу «углеводной подушки». Оно заключается в последовательности употребления продуктов: сначала овощи и зелень, затем идут белки и жиры, и только потом углеводы. Такой порядок замедляет всасывание глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара и инсулина.

Для лечения диабета важна и регулярная физическая активность, например, не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и танцы.

При этом Зятикова призвала не заниматься самолечением. Только врач может провести обследование и составить нужный план с учетом анализов и сопутствующих заболеваний.

Ранее россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / mos.ru
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеВрачиДиабет

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