Эндокринолог дала советы по контролю за диабетом второго типа
Эндокринолог Ирина Зятикова рассказала «Ленте.ру», что жесткое голодание не требуется. При этом важно исключить продукты с высоким гликемическим индексом: выпечку из белой муки, кондитерские изделия, сладкую газировку и пакетированные соки.
Вместо них специалист советует некрахмалистые овощи, зелень и крупы с минимальной обработкой.
Также Зятикова порекомендовала снизить массу тела на 5-10% и питаться по правилу «углеводной подушки». Оно заключается в последовательности употребления продуктов: сначала овощи и зелень, затем идут белки и жиры, и только потом углеводы. Такой порядок замедляет всасывание глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара и инсулина.
Для лечения диабета важна и регулярная физическая активность, например, не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и танцы.
При этом Зятикова призвала не заниматься самолечением. Только врач может провести обследование и составить нужный план с учетом анализов и сопутствующих заболеваний.
Ранее россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета.
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