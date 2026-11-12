Эндокринолог дала советы по контролю за диабетом второго типа

Вместо них специалист советует некрахмалистые овощи, зелень и крупы с минимальной обработкой.



Также Зятикова порекомендовала снизить массу тела на 5-10% и питаться по правилу «углеводной подушки». Оно заключается в последовательности употребления продуктов: сначала овощи и зелень, затем идут белки и жиры, и только потом углеводы. Такой порядок замедляет всасывание глюкозы и предотвращает резкие скачки сахара и инсулина.



Для лечения диабета важна и регулярная физическая активность, например, не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Подойдут быстрая ходьба, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и танцы.



При этом Зятикова призвала не заниматься самолечением. Только врач может провести обследование и составить нужный план с учетом анализов и сопутствующих заболеваний.



Ранее россиянам объяснили, как можно снизить риск диабета.

