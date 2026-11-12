В Совфеде прокомментировали подрыв автомобиля с российским военным в Петербурге

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал подрыв российского офицера в Санкт-Петербурге трагическим инцидентом. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что следствие разберется во всех деталях.

СК: При возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге погиб военнослужащий

По мнению сенатора, делать скоропалительные выводы не стоит.

Он добавил, что нужно понять, кто стоит за преступлением. Правда, в предварительном плане уже ясно, кто и зачем его организовал, считает Карасин.

Политик призвал дождаться доказательного заключения Следственного комитета и уже после необходимо наказать исполнителя и организацию, которая за всем стоит.

Информация о взрыве автомобиля с военнослужащим появилась сегодня утром. Все произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВзрывСовет Федерации РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры