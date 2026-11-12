В Совфеде прокомментировали подрыв автомобиля с российским военным в Петербурге

По мнению сенатора, делать скоропалительные выводы не стоит.



Он добавил, что нужно понять, кто стоит за преступлением. Правда, в предварительном плане уже ясно, кто и зачем его организовал, считает Карасин.



Политик призвал дождаться доказательного заключения Следственного комитета и уже после необходимо наказать исполнителя и организацию, которая за всем стоит.



Информация о взрыве автомобиля с военнослужащим появилась сегодня утром. Все произошло в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

