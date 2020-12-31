Порошенко рассказал об организации спецоперации по задержанию россиян в Белоруссии
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года. Об этом бывший украинский лидер сказал в эфире программы «Большая политика» на украинском «Пятом канале».
Порошенко назвал срыв операции государственной изменой и заявил, что задержанные в Белоруссии граждане были причастны к катастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.
Незадолго до президентских выборов спецслужбы Белоруссии 29 июля задержали 33 иностранцев, многие из которых оказались гражданами России. Задержанные находились в Белоруссии транзитом и собирались в другую страну. Позже стало известно, что задержанными оказались наемники ЧВК Вагнера. В августе власти Белоруссии передали задержанных России. Украинская сторона назвала это решение недружественным шагом Минска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Агрегаторов такси попросили не задирать цены в новогодние каникулы
- Порошенко рассказал об организации спецоперации по задержанию россиян в Белоруссии
- Российские хоккеисты победили шведов в молодежном ЧМ
- Специалист дала советы работающим в новогодние праздники
- Четверо погибли при взрывных работах в шахте в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru