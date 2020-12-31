Порошенко рассказал об организации спецоперации по задержанию россиян в Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года. Об этом бывший украинский лидер сказал в эфире программы «Большая политика» на украинском «Пятом канале».

Порошенко назвал срыв операции государственной изменой и заявил, что задержанные в Белоруссии граждане были причастны к катастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.

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Незадолго до президентских выборов спецслужбы Белоруссии 29 июля задержали 33 иностранцев, многие из которых оказались гражданами России. Задержанные находились в Белоруссии транзитом и собирались в другую страну. Позже стало известно, что задержанными оказались наемники ЧВК Вагнера. В августе власти Белоруссии передали задержанных России. Украинская сторона назвала это решение недружественным шагом Минска.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВКПорошенко
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