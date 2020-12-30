«Заклинания для неадекватов!» В Совфеде оценили «адские» угрозы Украины по Крыму
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заверил, что Крым не вернется в состав Украины ни при каких обстоятельствах.
Глава МИД Украины заявил, что тема Крыма станет «адской» для России в будущем году. Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.
«Это самовнушение. Они все время это повторяют. Приблизительно одно и то же. Вот только слово новое подобрали. На самом деле, ничего они сделать не могут. Ни Украина, ни министр. Это заявление для определенной не вполне адекватной части украинского населения. Большинство граждан, может быть, и хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но они понимают, что этого не произойдет. Никаких рычагов давления на Крым не было и не будет. Государство разваливается, народ разбегается, рождаемость в два раза ниже смертности, экономика просела. Только заклинания свои повторяют», - добавил он.
Собеседник НСН рассказал, что Россия не боится западного воздействия и возможных санкций. Он порекомендовал Киеву принять факт потери Крыма и начать строить добрососедские отношения с Москвой.
«Западное давление, я считаю, мы выдержали, особенно агрессивное в 2015 и 2016 году. Государственные личности на Украине - но это не те, кто там сейчас находятся у власти - могут попытаться настроить отношения с Россией, причем при абсолютном факте, что Крым является частью России. Тогда у Украины будет шанс стать развитым цивилизованным государством, а не быть орудием в руках США, которые построили свою внешнюю политику на борьбе с Россией. Украина выполняет задачи Америки. А Кулеба не столько министр украинского государства, сколько служащий государственного департамента США», - заключил он.
Ранее бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков заявил, что война России с Украиной неизбежна. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения в случае войны с Россией, по словам Стрелкова, могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе.
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