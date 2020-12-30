«Заклинания для неадекватов!» В Совфеде оценили «адские» угрозы Украины по Крыму

Глава МИД Украины заявил, что тема Крыма станет «адской» для России в будущем году. Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.

«Это самовнушение. Они все время это повторяют. Приблизительно одно и то же. Вот только слово новое подобрали. На самом деле, ничего они сделать не могут. Ни Украина, ни министр. Это заявление для определенной не вполне адекватной части украинского населения. Большинство граждан, может быть, и хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но они понимают, что этого не произойдет. Никаких рычагов давления на Крым не было и не будет. Государство разваливается, народ разбегается, рождаемость в два раза ниже смертности, экономика просела. Только заклинания свои повторяют», - добавил он.