С первого молочного: Как сэкономить на лечении и сохранить зубы

Расходы на профилактику следует рассматривать как вложение в здоровье зубов, сказала НСН Оксана Михеева.

Главный принцип экономии в стоматологии заключается не в отказе от необходимых процедур, а в предупреждении заболеваний, сказала НСН врач-стоматолог, терапевт/хирург-пародонтолог сети стоматологических клиник «ИНТАН» Оксана Михеева.

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Рот 30-летнего россиянина стоит около 311 тысяч рублей, 40-летнего — 616 тысяч рублей, а 50-летнего — уже больше миллиона. К 60 годам сумма вырастает до 1,67 млн рублей, а к 70 годам превышает 2,3 млн рублей. Такие расчеты провели аналитики сети стоматологических клиник «ИНТАН», изучив данные 9379 пациентов за 2026 год. Результаты исследования есть у НСН. Под стоимостью подразумевается условная сумма расходов на стоматологическое лечение, накопленная человеком к определенному возрасту. Михеева назвала важные периоды жизни, когда нужно особенно следить за здоровьем зубов.

«Следить за здоровьем полости рта необходимо с момента появления первого зуба. Молочные зубы играют важную роль в формировании постоянного прикуса, а их состояние влияет на развитие всей зубочелюстной системы. Заболевания временных зубов нельзя оставлять без внимания, рассчитывая на то, что со временем они сменятся постоянными. Следующий важный этап – период смены зубов, когда необходимо контролировать их прорезывание, расположение и формирование прикуса. Своевременное выявление нарушений позволяет снизить риск более сложного лечения в будущем», — сказала собеседница НСН.
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Она также указала на важность контроля состояния зубов перед наступлением беременности.

«Для женщин еще одним важным периодом является подготовка к беременности. На этом этапе рекомендуется заранее проверить состояние зубов и десен и при необходимости провести лечение. Это позволяет устранить имеющиеся стоматологические проблемы еще до наступления беременности», — отметила собеседница НСН.

По ее словам, расходы на профилактику следует рассматривать как вложение в здоровье зубов.

«Главный принцип экономии в стоматологии заключается не в отказе от необходимых процедур, а в предупреждении заболеваний. Своевременная диагностика позволяет обнаружить проблему на стадии, когда ее устранение не требует сложного вмешательства. Расходы на профилактику следует рассматривать как вложение в здоровье зубов, которое помогает избежать более серьёзных затрат в будущем», — добавила эксперт.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил «Радиоточке НСН», что переделка некачественной стоматологии, как правило, обходится пациенту в пять раз дороже.

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
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