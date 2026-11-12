Рот 30-летнего россиянина стоит около 311 тысяч рублей, 40-летнего — 616 тысяч рублей, а 50-летнего — уже больше миллиона. К 60 годам сумма вырастает до 1,67 млн рублей, а к 70 годам превышает 2,3 млн рублей. Такие расчеты провели аналитики сети стоматологических клиник «ИНТАН», изучив данные 9379 пациентов за 2026 год. Результаты исследования есть у НСН. Под стоимостью подразумевается условная сумма расходов на стоматологическое лечение, накопленная человеком к определенному возрасту. Михеева назвала важные периоды жизни, когда нужно особенно следить за здоровьем зубов.

«Следить за здоровьем полости рта необходимо с момента появления первого зуба. Молочные зубы играют важную роль в формировании постоянного прикуса, а их состояние влияет на развитие всей зубочелюстной системы. Заболевания временных зубов нельзя оставлять без внимания, рассчитывая на то, что со временем они сменятся постоянными. Следующий важный этап – период смены зубов, когда необходимо контролировать их прорезывание, расположение и формирование прикуса. Своевременное выявление нарушений позволяет снизить риск более сложного лечения в будущем», — сказала собеседница НСН.