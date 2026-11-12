Скидка на трусы за тур: Чем удивит Wildberries после покупки туроператора
Сергей Голов заявил, что не ждет ничего хорошего от приобретения RWB туроператора «Библио‑Глобус», так как он прекрасно работал в тандеме с Аэрофлотом.
Клиенты Wildberries не побегут скупать туры на пунктах выдачи заказов (ПВЗ) после приобретения компанией крупнейшего туроператора России, пока тут пахнет только сомнительными скидками на туры от маркетплейса. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» одобрил продажу 75% долей туроператора «Библио‑Глобус» структурам Wildberries&Russ (RWB). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ориентировочная цена сделки — около 40 млрд руб., при этом оплата будет отложенной: сумму покроет будущая прибыль «Библио‑Глобуса». Голов раскрыл, зачем вообще Wildberries понадобился туроператор.
«Мне кажется, ничего хорошего от этого не будет. Wildberries — большой магазин, где зарабатывают не на профессионализме, а на «плане по валу», то есть это оборотные средства. Если посчитать, сколько оборотных денег проходит через «Библио‑Глобус», то понятно, что это лакомый кусок для Wildberries. Что говорить, если в Wildberries выходят инициативы о том, чтобы в каждом пункте выдачи заказов продавать туры. Ну, давайте посмотрим, куда это приведет. Мы обучаем менеджеров, отправляем их в рекламные туры. Менеджеры турагентства передаются по наследству. А тут вы приходите в пункт выдачи заказов, и кто-то трусы меряет, кто-то ботинки, а кто-то тур себе выбирает», — рассказал он.
При этом Голов указал, что даже те фишки, которые будет пытаться предлагать Wildberries, сложно будет назвать туристическим продуктом. Также он намекнул, что уклон в сторону продажи туров, это возможность спасти себя от убытков из-за атак на склады в текущей ситуации.
«Сделка Аэрофлота и «Библио‑Глобуса» была уникальной. По сути «Библио‑Глобус» был монополистом на Аэрофлот. Это был лучший перевозчик страны. А сейчас рулить всем будет Wildberries. Люди не побегут сразу покупать эти туры. Так же и каких-то новых продуктов я от них не жду. Новые продукты появляются только тогда, когда в нынешней ситуации одна из положительно настроенных к нам стран предлагает полетную программу. Но, может быть, будут всякие фишки, мол, купите тур сейчас, потом бонусами купите себе трусы подешевле. Но я не могу назвать это туристическим продуктом. Сейчас идет борьба за выживание в том числе и у маркетплейсов, и надо же что-то выставлять на площадках. Разбомбить склад с турами невозможно», — подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН не поверил, что кому-то будет выгодно покупать такой актив, как «Библио‑Глобус».
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