Клиенты Wildberries не побегут скупать туры на пунктах выдачи заказов (ПВЗ) после приобретения компанией крупнейшего туроператора России, пока тут пахнет только сомнительными скидками на туры от маркетплейса. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» одобрил продажу 75% долей туроператора «Библио‑Глобус» структурам Wildberries&Russ (RWB). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ориентировочная цена сделки — около 40 млрд руб., при этом оплата будет отложенной: сумму покроет будущая прибыль «Библио‑Глобуса». Голов раскрыл, зачем вообще Wildberries понадобился туроператор.

«Мне кажется, ничего хорошего от этого не будет. Wildberries — большой магазин, где зарабатывают не на профессионализме, а на «плане по валу», то есть это оборотные средства. Если посчитать, сколько оборотных денег проходит через «Библио‑Глобус», то понятно, что это лакомый кусок для Wildberries. Что говорить, если в Wildberries выходят инициативы о том, чтобы в каждом пункте выдачи заказов продавать туры. Ну, давайте посмотрим, куда это приведет. Мы обучаем менеджеров, отправляем их в рекламные туры. Менеджеры турагентства передаются по наследству. А тут вы приходите в пункт выдачи заказов, и кто-то трусы меряет, кто-то ботинки, а кто-то тур себе выбирает», — рассказал он.