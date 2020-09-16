Политолог: публикация переговоров Порошенко и Байдена - это лоббирование Республиканцев на Украине
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН высказал мнение, что записи Деркача можно рассматривать, как формирование на Украине определенных сил, которые сотрудничают с Республиканской партией США.
Новые записи якобы телефонных разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, которые были сделаны уже после победы на выборах в 2016 году Дональда Трампа, обнародовал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
По его словам, уже после выборов президента в США Порошенко и Байден регулярно созванивались. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию в то время новоизбранного президента Дональда Трампа и обещал проинформировать ее о ситуации на Украине.
Ранее Деркач опубликовал три части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН высказал мнение, что записи Деркача можно рассматривать, как формирование на Украине определенных сил, которые сотрудничают с Республиканской партией.
«У нас доминирующие позиции Демократической партии США. Что касается Деркача, это достаточно опытный политик, который имеет широкие связи как внутри Украины, так и за ее пределами, и в США. Он раньше имел отношение к разведке, так что как работать с такими материалами, он знает. Это значит, что внутри Украины формируется определенное лобби Республиканской партии», - сказал Килинкаров.
По его мнению, для Украины тут хорошего решения нет, она так или иначе стала фактором американских выборов.
«Мне кажется, для Зеленского лучше с Трампом проиграть, чем с Байденом победить. Потому что влияние Демократической партии внутри Украины очень значительно. Линейка запасных очень большая. И в случае победы Байдена у Зеленского нет никаких шансов сохранить власть. Есть люди вроде Порошенко, которых приведут к власти любым способом, может через перевороты. Мы это уже проходили не раз. Но демократы с Зеленским работать не будут. Он это должен понять. Либо он поддерживает Трампа, либо его судьба будет предрешена в случае победы демократов», - заключил эксперт.
Ранее Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, как профессия шоумена помогла Зеленскому вести предвыборные дебаты.
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