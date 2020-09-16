Политолог: публикация переговоров Порошенко и Байдена - это лоббирование Республиканцев на Украине

Новые записи якобы телефонных разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, которые были сделаны уже после победы на выборах в 2016 году Дональда Трампа, обнародовал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

По его словам, уже после выборов президента в США Порошенко и Байден регулярно созванивались. В частности, в одном из разговоров Байден уверял Порошенко, что имеет влияние на переходную администрацию в то время новоизбранного президента Дональда Трампа и обещал проинформировать ее о ситуации на Украине.

Ранее Деркач опубликовал три части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире НСН высказал мнение, что записи Деркача можно рассматривать, как формирование на Украине определенных сил, которые сотрудничают с Республиканской партией.