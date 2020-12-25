Стрелков: Война между Россией и Украиной неизбежна

Война России с Украиной неизбежна, и заявления президента Украины Владимира Зеленского могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в беседе с URA.RU.

Ранее украинский лидер заявил, что Россия может со стороны Крыма начать наступление на Украину, и в случае военных действий Киев начнёт мобилизацию и мужчин, и женщин.

По мнению Стрелкова, российские власти оттянули возможную войну, отказавшись вмешиваться в государственный переворот на Украине в 2014 году.

«Но теперь она пройдет по более невыгодному сценарию. Начаться она может и завтра, и через год», — заявил экс-министр.

Стрелков считает, что слова Зеленского о возможном наступлении России с Крыма говорят о готовящейся операции, поскольку украинские ВС концентрируются на Донбассе и в Приднестровье.

Однако директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не согласен с мнением бывшего министра обороны. Погребинский считает, что Зеленский дал «бредовый ответ на бредовый и провокационный вопрос» журналиста.

Глава центра политиследований рассказал, что для российско-украинской войны необходимы «невероятного масштаба обстоятельства».

