Стрелков: Война между Россией и Украиной неизбежна
Война России с Украиной неизбежна, и заявления президента Украины Владимира Зеленского могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в беседе с URA.RU.
Ранее украинский лидер заявил, что Россия может со стороны Крыма начать наступление на Украину, и в случае военных действий Киев начнёт мобилизацию и мужчин, и женщин.
По мнению Стрелкова, российские власти оттянули возможную войну, отказавшись вмешиваться в государственный переворот на Украине в 2014 году.
«Но теперь она пройдет по более невыгодному сценарию. Начаться она может и завтра, и через год», — заявил экс-министр.
Стрелков считает, что слова Зеленского о возможном наступлении России с Крыма говорят о готовящейся операции, поскольку украинские ВС концентрируются на Донбассе и в Приднестровье.
Однако директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не согласен с мнением бывшего министра обороны. Погребинский считает, что Зеленский дал «бредовый ответ на бредовый и провокационный вопрос» журналиста.
Глава центра политиследований рассказал, что для российско-украинской войны необходимы «невероятного масштаба обстоятельства».
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