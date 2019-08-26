В «семёрке» ссорятся, Россия выжидает. Почему Трамп упрямо зовёт Россию в G7?
Эксперты рассказали НСН, чего стоит опасаться противникам возврата России в «Большую восьмёрку».
Президент США Дональд Трамп практически не нашёл союзников в G7, разделяющих его желание вернуть в формат Россию. Как сообщает The Guardian, американский лидер даже рассорился из-за этого с коллегами по международному клубу во время саммита «Большой семёрки» в Биаррице в минувшие выходные.
Поддержал Трампа в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.
Примечательно, что не прочили идее возврата России в «восьмёрку» большого успеха ещё в начале прошлой недели, когда эту тему поднял в разговоре с Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон, впоследствии отказавшийся от своей идеи. Так, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заметил, что и самой России такой поворот событий не сильно нужен.
«Трампу уже не привыкать, два года он под огнём находится. Правда, огонь этот сконцентрирован в основном на России. Я не думаю, что это будет последней каплей. Ещё целый год впереди, это ведь личное согласие, которое, наверняка, надо согласовывать с другими членами. Поэтому, я не думаю, что это вопрос окончательно решённый. К тому же, для России это тоже не судьбоносный вопрос — есть “семёрка”, нет “семёрки”. В принципе, страны, туда входящие, всё-таки для России не те государства, которые определяют её будущее, направление её развития», — заметил Рогулёв.
Иначе смотрят на перспективы в Германии. По мнению немецкого политолога Александра Рара, европейцы будут вынуждены налаживать отношения с Россией, чтобы не допустить другого опасного для себя международного сближения Москвы — с Пекином.
«Я думаю, что оправдалась полностью внешняя политика Путина, который ясно дал понять, что если вы нас в Европе не хотите, отказываетесь с нами работать, то у нас есть альтернативы. Это Китай, это Азия. Мы самостоятельно будем вести свою политику на Ближнем Востоке, с Ираном, Сирией. И Запад сначала это воспринял с какой-то улыбкой, считая, что Россия слишком слаба, чтобы создать самостоятельный вектор прочь от Европы. А у Путина получилось. Сейчас Запад начинает это понимать и, конечно, очень переживает. Тот же Макрон дал понять, что для Европы это будет катастрофа. Если Россия уйдет полностью в какой-то союз с Китаем, и тогда будет поздно что-либо решать. Это он на редкость точно сказал в Париже. В Германии этого пока не понимают. В России открывают сейчас прекрасную возможность оставаться в очень дружественных отношениях с Китаем, и в то же самое время принимать предложение Запада опять начинать нормализацию, в том числе, экономических отношений с ЕС и Америкой», — заметил политолог.
К слову, по мнению Трампа, Россия в G7 нужна именно для решения проблем Ирана, Сирии и КНДР. В то же время в Кремле высказались по поводу возможного возврата так: возобновление формата «большой восьмёрки» не рассматривается в качестве самоцели Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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