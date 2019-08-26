В «семёрке» ссорятся, Россия выжидает. Почему Трамп упрямо зовёт Россию в G7?

Президент США Дональд Трамп практически не нашёл союзников в G7, разделяющих его желание вернуть в формат Россию. Как сообщает The Guardian, американский лидер даже рассорился из-за этого с коллегами по международному клубу во время саммита «Большой семёрки» в Биаррице в минувшие выходные.

Поддержал Трампа в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.

Примечательно, что не прочили идее возврата России в «восьмёрку» большого успеха ещё в начале прошлой недели, когда эту тему поднял в разговоре с Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон, впоследствии отказавшийся от своей идеи. Так, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заметил, что и самой России такой поворот событий не сильно нужен.