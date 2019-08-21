Американист: Приглашение России на G7 не станет для Трампа последней каплей

«Трампу уже не привыкать, два года он под огнём находится. Правда, огонь этот сконцентрирован в основном на России. Я не думаю, что это будет последней каплей. Во-вторых, эту информацию нужно перепроверить, дождаться каких-то подтверждений. Ещё целый год впереди, это ведь личное согласие, которое, наверняка, надо согласовывать с другими членами. Поэтому, я не думаю, что это вопрос окончательно решённый. К тому же, для России это тоже не судьбоносный вопрос — есть “семёрка”, нет “семёрки”. В принципе, страны, туда входящие, всё-таки для России не те государства, которые определяют её будущее, направление её развития», — заметил Рогулёв.

Отметим, что тема возвращения России в формат «Большой семёрки» звучала накануне во время совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Владимир Путин не исключил такого развития событий, отметив, что «То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».

В G7 входят Франция, Италия, Германия, Великобритания, США, Канада и Япония. Россия была вынуждена покинуть этот международный клуб в 2014 году из-за присоединения к своей территории Крыма. События того года привели к срыву саммита клуба в Сочи.



