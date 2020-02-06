В Профсоюзе рассчитывают на Бога в плане будущего угольной отрасли России
Председатель «Росуглепрофа» Иван Мохначук в эфире НСН прокомментировал отказ Польши от поставок российского угля.
Польские государственные компании откажутся от закупок угля за рубежом, в том числе, в России, заявил министр государственных активов Яцек Сасин. По его словам, речь идет не только о российском сырье, но также из Южной Америки, Мозамбика и США. Такое решение вызвано протестами польских шахтёров. Они перекрывают железнодорожные пути у электростанции «Лазиска» на востоке страны с требованием прекратить закупки российского угля. Протестующие заявляют, что из-за импорта страдает угольная промышленность Польши, снижаются объемы добычи, не растут зарплаты горняков.
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности «Росуглепроф» Иван Мохначук в эфире НСН выразил уверенность, что Польше никуда не деться от российского угля:
«Внутренний конфликт в Польше связан с нехваткой рынка сбыта собственного угля – шахтёры бастуют, перекрывают дороги. В этих условиях правительство пошло на сокращение объёма потребления российского сырья, чтобы снять социальное напряжение.
Уголь из России качественнее польского
Однако уголь из России качественнее польского, у него выше теплоотдача, КПД, меньше золы. В прошлом году Россия поставила в Польшу 9 миллионов тонн угля, это довольно большой объём. Поэтому вряд ли поляки надолго откажутся от нашего угля, это временное ограничение», - отметил собеседник НСН.
Иван Мохначук также считает, что отечественной угольной промышленности не грозит какой-то серьёзный провал. Хотя, в дело может вмешаться природный фактор:
«Всё, конечно, как говорится, будет зависеть от Бога. Потому что, в случае такой тёплой зимы, как нынешняя, потребление угля будет падать. Как только станет холоднее, опять выстроятся в очередь за нашим сырьём. В целом, Россия за прошлый год добыла 440 миллионов тонн угля, из них 200 миллионов ушло на экспорт.
Всё будет зависеть от Бога
В любом случае, производство электроэнергии из угля получается дешевле, чем из газа или нефти. Альтернативные источники – солнце и ветер – не могут гарантировать стабильную выработку необходимой мощности. Поэтому с углём в ближайшее время не ожидается больших проблем».
Польский профсоюз шахтёров «Август 80» предупредил правительство о том, что не остановится на локальной блокаде и в будущем готов приваривать все поезда с российским углем к рельсам. Работники Польской горнодобывающей группы PGG 17 февраля проведут двухчасовую предупредительную забастовку. На 28 февраля запланирована манифестация горняков в Варшаве.
Несколько дней назад 11 крупнейших профобъединений холдинга учредили стачечный комитет. Они потребовали увеличения окладов на 12%, выплаты 14-й зарплаты в размере 115% от суммы обычного жалования персоналу всех шахт группы, которые выполнили план добычи. Все остальные должны получить премию в размере 100% традиционного оклада. Однако работодатель отказался удовлетворить эти требования.
Группа PGG - крупнейшая горнодобывающая компания в Европе и первый производитель каменного угля в ЕС. Польша, как член Евросоюза, не может запретить поставки зарубежного топлива частным компаниям. Однако, по словам вице-премьера Сасина, государственные гиганты обязаны это сделать, чтобы спасти отечественного производителя.
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