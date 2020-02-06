В Профсоюзе рассчитывают на Бога в плане будущего угольной отрасли России

Однако уголь из России качественнее польского, у него выше теплоотдача, КПД, меньше золы. В прошлом году Россия поставила в Польшу 9 миллионов тонн угля, это довольно большой объём. Поэтому вряд ли поляки надолго откажутся от нашего угля, это временное ограничение», - отметил собеседник НСН.

Иван Мохначук также считает, что отечественной угольной промышленности не грозит какой-то серьёзный провал. Хотя, в дело может вмешаться природный фактор:

«Всё, конечно, как говорится, будет зависеть от Бога. Потому что, в случае такой тёплой зимы, как нынешняя, потребление угля будет падать. Как только станет холоднее, опять выстроятся в очередь за нашим сырьём. В целом, Россия за прошлый год добыла 440 миллионов тонн угля, из них 200 миллионов ушло на экспорт.