Угодливость перед США. Политолог об антироссийской риторике Польши
Александр Асафов в эфире НСН прокомментировал неприглашение Варшавы на празднование 75-летия Победы.
Россия не направляла пока приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос не стоит на повестке дня. В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся спор об истории Второй мировой войны. Польский сейм принял резолюцию о равной ответственности гитлеровской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил накануне, что Варшава выиграла этот исторический спор, при этом призвав Москву к нормализации отношений.
Политолог Александр Асафов в эфире НСН отметил, что польское общество не разделяет антироссийскую риторику своего руководства, а слова о выигранном споре – не более, чем дежурные слова.
«Дело в том, что вся антироссийская позиция заключается исключительно в логике правящей партии Качиньского и его сторонников. Общество так не думает, не считает, более того, эту риторику не разделяет. Совершенно очевидно, что польское руководство выполняет политический заказ, связанный с отработкой лояльности Вашингтону, а также рядом личных болезненных восприятий действительности Качиньским.
Польское руководство выполняет политический заказ, связанный с отработкой лояльности Вашингтону
Конечно, при изменении такой позиции, и снятия заказа на пересмотр итогов Второй мировой войны, всё наладится. У России с Польшей есть ряд сложных исторических вопросов, но давно идущая дискуссия, обсуждения, в том числе, на высшем политическом уровне, давно их сняли. Восстановление отношений возможно, однако пока Польша находиться в позиции представления интересов США в Европе, изменений ждать не стоит», - отметил собеседник НСН.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с долей иронии прокомментировала слова польского министра о победе Варшавы в историческом споре. «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», - написала она в соцсетях.
На днях стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Смоленск на памятные мероприятия по случаю 10-летия авиакатастрофы, в которой погиб тогдашний президент республики Лех Качиньский. Брат-близнец последнего Ярослав Качиньский возглавляет правящую сейчас польскую партию «Закон и справедливость».
Власти России неоднократно заявляли о желании некоторых стран Европы переписать историю, в частности, события Второй мировой войны. В декабре на расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку.
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