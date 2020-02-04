Угодливость перед США. Политолог об антироссийской риторике Польши

Политолог Александр Асафов в эфире НСН отметил, что польское общество не разделяет антироссийскую риторику своего руководства, а слова о выигранном споре – не более, чем дежурные слова.

«Дело в том, что вся антироссийская позиция заключается исключительно в логике правящей партии Качиньского и его сторонников. Общество так не думает, не считает, более того, эту риторику не разделяет. Совершенно очевидно, что польское руководство выполняет политический заказ, связанный с отработкой лояльности Вашингтону, а также рядом личных болезненных восприятий действительности Качиньским.