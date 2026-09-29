Испания подняла стоимость шенгена для россиян
Власти Испании увеличили стоимость шенгена для россиян до 8840 рублей. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщает RT.
В организации указали, что стоимость выросла примерно на 1,5 тысячи рублей «из-за изменения курса евро к рублю».
«Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1 444 руб», - говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что европейским странам следует сократить выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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