Испания подняла стоимость шенгена для россиян

Власти Испании увеличили стоимость шенгена для россиян до 8840 рублей. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщает RT.

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В организации указали, что стоимость выросла примерно на 1,5 тысячи рублей «из-за изменения курса евро к рублю».

«Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра – 1 444 руб», - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что европейским странам следует сократить выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:АТОРШенгенВизаИспания

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