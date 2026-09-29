Испания подняла стоимость шенгена для россиян

Москва вошла в 50 крупнейших инновационных кластеров мира Собянин: Станция «Трикотажная» МЦД-2 стала доступнее для пешеходов и транспорта Ветераны-москвичи получат выплату к 85-й годовщине Битвы под Москвой Президент России удостоил ордена Почета коллектив «Московского метростроя» Заморозки не исключены местами в столичном регионе предстоящей ночью