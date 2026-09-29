«Мед подорожал по объективным причинам, не потому что пчеловоды так захотели, просто нагрузка на пчеловода увеличилась, сырье подорожало, бензин тоже. Пчеловоды у нас в основном кочующие, они постоянно находятся в движении. При этом меда в России много, именно бюрократическая машина не дает пчеловодам развиваться. Дефицита меда в России нет, дефицит создается именно с тем, что у нас слишком бюрократическая система сдачи меда. Для пчеловода все становится сложнее регистрировать продукцию, многие просто уходят в тень, работают «с колес», документы на мед не делают. Свежий мед покупается очень хорошо, у меня телефон разрывается. Я всем советую покупать мед именно у пчеловодов», - отметил он.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.

