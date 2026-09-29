Мёд «с колёс»: Как бюрократия толкает российских пчеловодов в тень
Валерий Михеев заявил НСН, что для пчеловода становится все сложнее регистрировать продукцию, цены растут, но спрос стабильный.
Нагрузка на пчеловода растет, многие производители меда продают товар «с колес» без документов, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
Стоимость меда в рознице за год увеличилась на 13,2%, до 717,7 рублей за 1 кг, а в оптовом звене рост мог достигнуть 30–50%, пишет «Коммерсант». Участники рынка связывают это со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, тары, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Михеев раскрыл причины такого роста цен.
«Мед подорожал по объективным причинам, не потому что пчеловоды так захотели, просто нагрузка на пчеловода увеличилась, сырье подорожало, бензин тоже. Пчеловоды у нас в основном кочующие, они постоянно находятся в движении. При этом меда в России много, именно бюрократическая машина не дает пчеловодам развиваться. Дефицита меда в России нет, дефицит создается именно с тем, что у нас слишком бюрократическая система сдачи меда. Для пчеловода все становится сложнее регистрировать продукцию, многие просто уходят в тень, работают «с колес», документы на мед не делают. Свежий мед покупается очень хорошо, у меня телефон разрывается. Я всем советую покупать мед именно у пчеловодов», - отметил он.
Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.
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