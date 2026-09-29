Милонов оценил переименование «Котлеты по-киевски» в столовой Госдумы

О том, что в меню столовой нижней палаты парламента блюдо теперь называется «Котлета со сливочным маслом» рассказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Комментируя эту информацию, Милонов рассказал, что не обращает внимания на такие мелочи.

«Я её не ел... Много других вещей... Мне главное, чтобы шаверму не переименовали, а котлета по-киевски это — Бога ради», — заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил, что в Соединённых Штатах пьют не кофе, а «отвратительное пойло», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

