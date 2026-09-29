ЦИК: От мандатов Госдумы отказались 57 человек

Всего от мандатов отказались 57 человек, в том числе вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев и генерал-полковник Александр Лапин.

Кроме того, переходить на работу в Госдуму отказались 47 действующих руководителей регионов РФ. Это, в частности, губернаторы Московской, Самарской, и Курской областей Андрей Воробьев, Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн, а также глава Крыма Сергей Аксенов и другие.

Ранее мэр Волгограда Владимир Марченко покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

