Красноярск переходит на отопление углем. Краю грозит экокатастрофа
В Красноярском крае сложилась катастрофическая экологическая ситуация. Она вызвана не только лесными пожарами, но тем, что многие потребители переходят на отопление углем. Об этом на пресс-конференции НСН заявил депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков.
«Режим "черного неба" вводится в регионе, как минимум на 60 дней, в году. В Красноярске дышать нечем, такой ситуации не было 6-7 лет назад.
Одна из причин – это высокие тарифы на электроэнергию. В регионе тариф для граждан доходит до 4,5 рублей, а для предприятий – до 8, 5 рублей, при том, что в регионе работает Саяно-Шушенская ГЭС. Многие дома и частные предприятия вынуждены отапливаться углем, другой альтернативы нет. Электроэнергия многим не по карману. Такова политика субъекта федерации», - отметил депутат Серебряков.
Ранее парламентарий Иван Серебряков заметил в эфире НСН, что такая ситуация сложилась с приходом нового руководства Красноярского края.
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