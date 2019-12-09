Красноярск переходит на отопление углем. Краю грозит экокатастрофа

В Красноярском крае сложилась катастрофическая экологическая ситуация. Она вызвана не только лесными пожарами, но тем, что многие потребители переходят на отопление углем. Об этом на пресс-конференции НСН заявил депутат Красноярского Заксобрания Иван Серебряков.

«Режим "черного неба" вводится в регионе, как минимум на 60 дней, в году. В Красноярске дышать нечем, такой ситуации не было 6-7 лет назад.