В России от гриппа привились уже более пяти млн россиян

В ведомстве указали, что ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ в стране «развивается в соответствии с прогнозами», за неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что необходимо усилить информационную работу среди населения по вопросам личной профилактики гриппа и ОРВИ», - говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что пик заболеваемости гриппом в нынешнем эпидемиологическом сезоне в России придётся на новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

