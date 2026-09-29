В России от гриппа привились уже более пяти млн россиян

Прививку от гриппа в рамках всероссийской кампания по вакцинации уже сделали 5,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России заявили о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В ведомстве указали, что ситуация с сезонным гриппом и ОРВИ в стране «развивается в соответствии с прогнозами», за неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 727 тысяч случаев заболеваний.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что необходимо усилить информационную работу среди населения по вопросам личной профилактики гриппа и ОРВИ», - говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что пик заболеваемости гриппом в нынешнем эпидемиологическом сезоне в России придётся на новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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