Минский политолог подтвердил снижение популярности России среди белорусов

«По социологии лаборатории Вардомацкого могут быть сомнения, так как она базируется в Польше, и основной канал трансляции этих результатов - польские телеканалы. Здесь может быть политический подтекст. С другой стороны, Вардомацкий - серьезный социолог, он сотрудничал и с российскими партнерами, ему доверяют. Но я бы в любом случае отнесся к этим результатам с вниманием. Может быть, следует провести несколько параллельных исследований, чтобы верифицировать эти результаты.

Тем не менее, я думаю, что тенденция к снижению поддержки союза Белоруссии с Россией существует. Может быть, не такая обвальная, но, на мой субъективный взгляд, она имеет место быть и фиксируется за последний год достаточно четко», - сказал Дзермант.

Собеседник НСН отметил, что существенную роль в снижении популярности России среди белорусов сыграли СМИ.

«Связано это с достаточно негативным медийным фактором, который освещал переговоры об углублении интеграции. Он был как внутренним, так и внешним. Внутри Белоруссии оппозиционные прозападные медиа очень активно эту тему муссировали, и внешнезападные тоже – «Россия собирается поглотить Белоруссию». Также стало заметно, что и часть российского медийного поля достаточно негативно высказывается в отношении Белоруссии и белорусского руководства», - пояснил минский политолог.

При этом Дзермант уверен, что пока за союз Москвы и Минска все же выступает большинство жителей Белоруссии.

«Дальше будет зависеть от того, договорятся ли стороны в отношении цен на нефть, и как будет позиционироваться дальнейшая интеграция», - заключил Алексей Дзермант.

Отметим, что согласно результатам того же опроса, в белорусском обществе усилились проевропейские настроения. Союзные отношения с Европой поддержали 32% белорусов, ранее этот показатель составлял 24,4%.

Ранее НСН сообщала, что Белоруссия готова закупать нефть в России по мировым ценам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. 7 февраля он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

