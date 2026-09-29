Родителей призвали не отдавать ребенка в робототехнику в раннем детстве
Правильного возраста для увлечения робототехникой не существует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель факультета технического колледжа Хекстех Иван Третьяков.
По его словам, можно познакомить ребёнка с основами робототехники ещё до школы, однако в данном случае речь идёт скорее о специализированных игрушках. А для полноценного погружения лучше подождать до 3-4 класса, отдав предпочтение спортивным активностям и развитию мягких навыков.
Эксперт также указал, что отдавать ребёнка на регулярные занятия или записывать в кружок следует при условии наличия у него интереса.
«Интерес... чаще всего возникает у тех, кто любит конструкторы, постоянно что-то разбирает и собирает, задает вопросы... любит экспериментировать или получает удовольствие от возможности сделать что-то своими руками», — подчеркнул Третьяков.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил «Радиоточке НСН», что киберспорт в школе будет неплохо работать в связке с уроками информатики и робототехники.
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