Встреча со сборной Ирана пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Гости занимают в нём 23 место, россияне - 36. Последняя игра между командами прошла в 2025 году в Волгограде, россияне выиграли со счётом 2:1. До этого еще два матча завершились вничью 1:1. Также на счету иранцев одна победа - 1:0.

Матч в Казани станет для национальной команды России первым из трёх в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. 3 октября сборная сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Главный тренер Валерий Карпин включил в расширенный состав 38 футболистов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в национальную команду вызваны в том числе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, нападающий «Зенита» Александр Соболев.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. С тех пор команда Карпина проводит только товарищеские матчи.

