Замах на ЧМ: Булыкин объяснил, почему сборной РФ важно победить команду Ирана
Победой над участником мирового первенства команда Карпина подтвердит свой высокий уровень, заявил НСН экс-нападающий сборной России.
В случае победу сборной России по футболу над Ираном в товарищеской встрече можно будет с полным основанием сказать, что она могла бы достойно выступить на прошедшем чемпионате мира. Об этом в комментарии НСН заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Сборная России сегодня, 29 сентября, проведёт в Казани матч с командой Ирана, участницей ЧМ-2026. Встреча начнётся в 19:00, однако вход на стадион откроется в 16:00. С этого времени болельщики смогут встретиться с бывшими игроками сборной, принять участие в футбольных активностях и посетить концертную программу.
По словам Булыкина, сегодня стоит ждать хорошей игры.
«Понятное, что для Ирана это не такая мотивация, как участие в чемпионате мира, но все равно есть стремление показать себя хорошей командой, не опуститься ниже своего уровня, это 100% они сделают. Для нашей сборной основная задача состоит в том, чтобы хорошо сыграть, выиграть и показать, что мы тоже были достойны поучаствовать в больших турнирах, таких как чемпионаты мира, Европы, все Еврокубки. Хочется, чтобы наши ребята показали топ-уровень, хороший футбол и добились победы, чтобы порадовали болельщиков всей нашей большой страны. Они болеют за сборную, независимо от клубных пристрастий, и это единственный международный матч, который можно сегодня посмотреть», - отметил собеседник НСН.
По его словам, по одному матчу будет сложно судить об текущем уровне сборной, но надо учитывать, что российская команда всегда играет на высоком уровне.
«Мы всегда ждем от наших команд только победы. Конечно, хочется играть с топ-сборными, но пока какие есть, с теми и нужно играть. Сборная Ирана неуступчивый соперник, на мировом первенстве она не проиграла ни одного матча в группе. Поэтому нам нужно показать весь свой класс для того, чтобы победить. Хотя, здесь сложно будет судить о конкурентоспособности на международной арене на данный момент. Во-первых, это товарищеский матч. Во-вторых, очень сильно у нас состав меняется от игры к игре, нет такого костяка, как у всех сборных в Лиге наций, допустим. У России нет такого четкого взаимодействия, как в других сборных. Однако в случае победы можно будет сказать, что мы бы тоже поучаствовали в чемпионате мира и были бы на хорошем уровне», - заключил Дмитрий Булыкин.
Встреча со сборной Ирана пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Гости занимают в нём 23 место, россияне - 36. Последняя игра между командами прошла в 2025 году в Волгограде, россияне выиграли со счётом 2:1. До этого еще два матча завершились вничью 1:1. Также на счету иранцев одна победа - 1:0.
Матч в Казани станет для национальной команды России первым из трёх в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. 3 октября сборная сыграет с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Главный тренер Валерий Карпин включил в расширенный состав 38 футболистов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в национальную команду вызваны в том числе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. С тех пор команда Карпина проводит только товарищеские матчи.
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