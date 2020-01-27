«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заметил, что именно это направление транзита всегда было проблемным.

«С этим транзитом всегда было очень много проблем. Первая и самая главная их составляющая – политическая. Этим транзитом и Польша, и Белоруссия постоянно пытаются спекулировать. Причем уже ушли те времена, когда это можно было делать. Это было в 90-е годы. Сейчас реалии абсолютно другие. И тем не менее, эти наши “партнеры” живут позавчерашним днем и пытаются все время разыгрывать в политических вопросах транзит», - объяснил он.

Кроме того, по словам собеседника НСН, после запуска «Северного потока-2» необходимость в транзите газа в Европу через Польшу и вовсе пропадет.

«Единственное, что меня удивляет, что чуть-чуть рановато начали. "Северный поток-2" еще не пущен. Но, с другой стороны, видите, украинский транзит неожиданно оказался большим. Он больше того, что нужно России после пуска "Турецкого потока". Поэтому, собственно, видимо белорусско-польский транзит и выводят из эксплуатации. Туда ему и дорога. Это направление ничего кроме головной боли не приносит», - заключил он.

Ранее на фоне затягивающихся переговоров с Россией по нефтяным вопросам Белоруссия объявила о покупке 80 тысяч тонн «черного золота» у Норвегии. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что закупка в подобном объеме не станет альтернативой российской нефти.

