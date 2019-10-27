«Сказочки». Украинский экономист об ударе по энергетике из-за дешевого российского угля

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в эфире НСН напомнил о соотношении объемов добычи и закупки угля в стране. По его мнению, при нехватке топлива его закупка даже по более низкой цене не может обрушить украинскую экономику.

«Рассказывать сказочки о том, что российский уголь обрушит украинскую экономику, не имея баланса его добычи и закупки, очень легко и просто. На Украине недостаточно своего угля, почему мы и закупали его даже в Южной Африке. Шахты остались на той стороне, поэтому своего угля не достаточно. Вот и закупаем», - заявил эксперт.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН предположил, что Киев разблокирует Донбасс ради угля.

