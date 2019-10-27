«Сказочки». Украинский экономист об ударе по энергетике из-за дешевого российского угля

27 октября 201912:01
Ольга Болдырева

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в эфире НСН усомнился в оценке негативных последствий закупки российского угля для страны.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар из-за дешевого российского угля. Об этом политик сообщил в эфире телеканала НАШ, пишут Известия.

По его словaм, нa Укрaине рaзрешили зaкупaть электроэнергию и уголь в России. Мурaев отметил, поясняет RT, что в РФ уголь добывaется в основном более дешевым кaрьерным способом, поэтому его ценa ниже.

Экс-депутaт подчеркнул, что зaкупкa российского угля «очень сильно удaрит» по укрaинской горнодобывaющей промышленности, сообщает Газета.ру. Он добaвил, что при этом порядкa 50 тыс. укрaинских шaхтеров могут лишиться рaботы.

Экономист: Никто, кроме России, не спасет Украину от топливного коллапса

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в эфире НСН напомнил о соотношении объемов добычи и закупки угля в стране. По его мнению, при нехватке топлива его закупка даже по более низкой цене не может обрушить украинскую экономику.

«Рассказывать сказочки о том, что российский уголь обрушит украинскую экономику, не имея баланса его добычи и закупки, очень легко и просто. На Украине недостаточно своего угля, почему мы и закупали его даже в Южной Африке. Шахты остались на той стороне, поэтому своего угля не достаточно. Вот и закупаем», - заявил эксперт.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН предположил, что Киев разблокирует Донбасс ради угля.

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ФОТО: РИА Новости
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