«Сказочки». Украинский экономист об ударе по энергетике из-за дешевого российского угля
Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в эфире НСН усомнился в оценке негативных последствий закупки российского угля для страны.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар из-за дешевого российского угля. Об этом политик сообщил в эфире телеканала НАШ, пишут Известия.
По его словaм, нa Укрaине рaзрешили зaкупaть электроэнергию и уголь в России. Мурaев отметил, поясняет RT, что в РФ уголь добывaется в основном более дешевым кaрьерным способом, поэтому его ценa ниже.
Экс-депутaт подчеркнул, что зaкупкa российского угля «очень сильно удaрит» по укрaинской горнодобывaющей промышленности, сообщает Газета.ру. Он добaвил, что при этом порядкa 50 тыс. укрaинских шaхтеров могут лишиться рaботы.
Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в эфире НСН напомнил о соотношении объемов добычи и закупки угля в стране. По его мнению, при нехватке топлива его закупка даже по более низкой цене не может обрушить украинскую экономику.
«Рассказывать сказочки о том, что российский уголь обрушит украинскую экономику, не имея баланса его добычи и закупки, очень легко и просто. На Украине недостаточно своего угля, почему мы и закупали его даже в Южной Африке. Шахты остались на той стороне, поэтому своего угля не достаточно. Вот и закупаем», - заявил эксперт.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН предположил, что Киев разблокирует Донбасс ради угля.
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