Минобороны: Самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области
Самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полёта.
«По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт, который упал в безлюдной местности, был без боекомплекта.
Ранее бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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