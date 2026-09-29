Минобороны: Самолет Ту-95 потерпел катастрофу в Амурской области

По данным военного ведомства, трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полёта.

«По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт, который упал в безлюдной местности, был без боекомплекта.

Ранее бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

