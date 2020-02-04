Без шансов. В РАН не верят в налаживание отношений с Польшей
В отделе современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН прокомментировали НСН призыв главы МИДа Польши нормализовать отношения с Россией.
Россия не направляла приглашение руководству Польши на торжества в честь 75-летнего юбилея Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня». Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в интервью Польскому агентству печати, что Варшава выиграла исторический спор с Москвой насчет оценки событий Второй мировой войны. При этом он призвал «успокоить эмоции» и нормализовать двусторонние отношения.
Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН отметил, что примирительные слова польского министра всего лишь дежурная фраза, которая не позволяет рассчитывать не реальные шаги по сближению.
«Сблизить наши позиции при нынешней власти в Варшаве не представляется возможным. Польша обладает немалым экономическим и военным потенциалом, поэтому может себя позволить пререкаться, не только с Россией, но даже и с Евросоюзом. Нынешние польские власти делают ставку на так называемый "патриотичный" подход к истории – не только в отношении России, но также Германии, Украины, всех соседей.
Москва и Варшава заинтересованы в разжигании этого конфликта
Поэтому принципиальные расхождения по политическим вопросам не дают шансов на исправление ситуации при сохранении нынешнего режима. Более того, Москва и Варшава заинтересованы в разжигании этого конфликта на исторической почве, потому что он позволяет заручиться дополнительной поддержкой избирателей. Нормализация двусторонних отношений сейчас невозможна в силу принципиальных расхождений», - подчеркнул собеседник НСН.
Спор между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны начался в конце прошлого года, когда Варшаве не понравилось выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. Российский лидер также назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку.
Такую позицию Москвы в Варшаве посчитали нападками на Польшу с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем, «попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны». Позже появились рассекреченные архивы Минобороны и ФСБ, приуроченные к юбилею освобождения Варшавы и концлагеря Освенцим. Во втором случае речь шла об охранниках из числа заключённых, среди которых были поляки. Оказалось, что они иногда устраивали большие зверства, чем немцы.
В начале января польский сейм утвердил резолюцию, в которой объявил СССР наряду с нацистской Германией ответственным за начало Второй мировой. В опубликованной в январе статье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил этот тезис и заявил, что Советский Союз и нацистская Германия якобы действовали «в союзе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны, основанной на ложных тезисах.
Польские власти не пригласили президента РФ Владимира Путина на 75-летие освобождения концентрационного лагеря Освенцим. При этом Президент Польши Анджей Дуда не поехал в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста, где выступил Владимир Путин.
Варшава объяснила это тем, что в Израиле для президента Польши не была предусмотрена возможность публично высказаться. Кроме того, мероприятия в Иерусалиме организовывались при участии министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, который ранее заявлял, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».
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