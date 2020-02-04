Без шансов. В РАН не верят в налаживание отношений с Польшей

Поэтому принципиальные расхождения по политическим вопросам не дают шансов на исправление ситуации при сохранении нынешнего режима. Более того, Москва и Варшава заинтересованы в разжигании этого конфликта на исторической почве, потому что он позволяет заручиться дополнительной поддержкой избирателей. Нормализация двусторонних отношений сейчас невозможна в силу принципиальных расхождений», - подчеркнул собеседник НСН.

Спор между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны начался в конце прошлого года, когда Варшаве не понравилось выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. Российский лидер также назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал идею Гитлера о высылке польских евреев в Африку.

Такую позицию Москвы в Варшаве посчитали нападками на Польшу с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем, «попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны». Позже появились рассекреченные архивы Минобороны и ФСБ, приуроченные к юбилею освобождения Варшавы и концлагеря Освенцим. Во втором случае речь шла об охранниках из числа заключённых, среди которых были поляки. Оказалось, что они иногда устраивали большие зверства, чем немцы.