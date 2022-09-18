В минусе. Германии грозит крах из-за потери российского газа
Германия находится на пороге развала из-за того, что нет альтернативных российскому газу источников.
ФРГ не имеет альтернативы энергоресурсам из России, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, отказ от диверсификации источников энергии может привести страну к краху.
Руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию. Но почему у нас все так дорого? Мы не используем все возможности получить газ из России. Наше управление не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. У нас инфляция 10% - это просто шок, многие люди не знают, как жить», - пожаловался Зингер.
Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», в стране, с одной стороны, звучат призывы его демонтировать, с другой – вести переговоры с РФ, чтобы запустить его и получать российский газ. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН отметил, что проблемы Германии связаны с русофобией.
«Мы работаем в наших национальных интересах и будем их защищать. У нас нет цели сделать им плохо, наша цель – чтобы они не сделали плохо нам. В этих условиях действует известный закон: сила действия равна силе противодействия, а в нашем случае последнее даже посерьезнее будет. Мы отвечаем на вызовы. Просто пример, разве мы не хотим запускать «Северный поток-2»? Президент же сказал, что хоть завтра нажмем кнопку и газ пойдет. Это они не хотят брать его. Все их проблемы от русофобии», - сказал Климов.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что без российского газа ЕС в целом ждут очень большие проблемы.
«Спокойно пережить зиму могут помочь только постоянные поставки газа из стран, которые им торгуют. Прежде всего, это Россия, которая осуществляет четверть всех международных операций с газом. На втором месте в мире по этому показателю Катар, но он всего обеспечивает всего 14% операций. Дальше идут мелкие поставщики типа США, которые мало влияют на мировой рынок. Если Европа не одумается и не пересмотрит санкционную политику, зимой европейские страны столкнутся с серьезными проблемами», — сказал Танкаев.
Как считает президент России Владимир Путин, Европа зашла в санкционный тупик. По его словам, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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