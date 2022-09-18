В минусе. Германии грозит крах из-за потери российского газа

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», в стране, с одной стороны, звучат призывы его демонтировать, с другой – вести переговоры с РФ, чтобы запустить его и получать российский газ. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН отметил, что проблемы Германии связаны с русофобией.

«Мы работаем в наших национальных интересах и будем их защищать. У нас нет цели сделать им плохо, наша цель – чтобы они не сделали плохо нам. В этих условиях действует известный закон: сила действия равна силе противодействия, а в нашем случае последнее даже посерьезнее будет. Мы отвечаем на вызовы. Просто пример, разве мы не хотим запускать «Северный поток-2»? Президент же сказал, что хоть завтра нажмем кнопку и газ пойдет. Это они не хотят брать его. Все их проблемы от русофобии», - сказал Климов.