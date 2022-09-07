Путин: Европа зашла в санкционный тупик
Европа зашла в санкционный тупик, считает президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
По словам российского лидера, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать».
«Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить [газопровод] "Северный поток-2"», — отметил Путин.
Ранее российский лидер назвал «санкционную лихорадку Запада» одним из глобальных вызовов, несущих угрозу для всего мира, пишет «Свободная пресса».
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