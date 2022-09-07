Путин: Европа зашла в санкционный тупик

По словам российского лидера, европейцы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать».

«Выход один - в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить [газопровод] "Северный поток-2"», — отметил Путин.

Ранее российский лидер назвал «санкционную лихорадку Запада» одним из глобальных вызовов, несущих угрозу для всего мира, пишет «Свободная пресса».

