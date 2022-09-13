Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа

По его словам, благодаря этому Берлин получит возможность импортировать СПГ в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина, причём в объёмах, позволяющих заместить российский газ.

«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России... Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим», — заключил Шольц.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц живет в королевстве кривых зеркал, пишут «Известия». По его словам, «погрязшая в энергетическом кризисе и остро зависимая от России в плане энергоресурсов» Германия, тем не менее остается верна антироссийской риторике.

