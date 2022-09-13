Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в январе 2023 года в ФРГ заработает новый терминал сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство «Прайм».
По его словам, благодаря этому Берлин получит возможность импортировать СПГ в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина, причём в объёмах, позволяющих заместить российский газ.
«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России... Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим», — заключил Шольц.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц живет в королевстве кривых зеркал, пишут «Известия». По его словам, «погрязшая в энергетическом кризисе и остро зависимая от России в плане энергоресурсов» Германия, тем не менее остается верна антироссийской риторике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз
- МИД не получил никаких объяснений слов Борреля о России
- Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа
- Джейсон или Ганнибал Лектор: Россияне раскритиковали новый памятник Третьяку
- Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве
- Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии
- В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ
- Психологи выяснили, что российские женщины несчастнее мужчин
- Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео
- Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru