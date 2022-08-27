СМИ: Шольц шантажом немцев пытается решить проблемы энергогигантов
Канцлер Германии Олаф Шольц и члены правительства занимаются шантажом населения, чтобы за счет немцев решить проблемы энергокомпаний, сообщает Bloomberg.
Так, министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек считает, что отмена нового налога, который должен компенсировать скачки цен на топливо, может привести к банкротству крупнейшей газовой компании Германии Uniper. По словам немецкого чиновника, закрытие предприятия нанесет еще больший вред немецкой экономике.
Немецкие власти объявили о введении нового налога с 1 октября. Немцы раскритиковали действия правительства, подчеркнув, что выиграют от него только энергокомпании. В ответ на критику Хабек допустил пересмотр изменения «деталей» нового налога.
Ранее сообщалось, что Германию и Европу «добьет» энергетический кризис, с которым столкнется Норвегия в 2022 году из-за отсутствия активных поставок российского газа, пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн.
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