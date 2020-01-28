В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая
Вице-президент АТОР уверил НСН, что к высокому сезону запрет на въезд китайских туристов в Россию будет снят.
Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса. Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, власти КНР ввели ограничения в качестве меры по предотвращению распространения болезни.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уверил НСН, что есть шанс нормализации ситуации и снятию ограничений к высокому турсезону.
«Это временная мера, с 27 января поездки приостановлены. Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - напомнил собеседник НСН.
В свою очередь, посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса. Там остаются 140 россиян. КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев.
«Это убытки, безусловно, но в целом ограничения не скажутся кардинально на работе туркомпаний. Они, как правильно, многопрофильные, будут разрабатывать новые направления. В 53 государства можно получить электронную визу. Высокий сезон еще впереди и будем надеяться, что все ограничения к его началу будут сняты», - предположил Дмитрий Горин.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
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