В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая

28 января 202011:24
Наталья Шатова

Вице-президент АТОР уверил НСН, что к высокому сезону запрет на въезд китайских туристов в Россию будет снят.

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса. Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, власти КНР ввели ограничения в качестве меры по предотвращению распространения болезни.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уверил НСН, что есть шанс нормализации ситуации и снятию ограничений к высокому турсезону.

«Это временная мера, с 27 января поездки приостановлены. Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - напомнил собеседник НСН.

В свою очередь, посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса. Там остаются 140 россиян. КНР пока предпочитает сохранить текущий режим пребывания для иностранцев.

Дипломат рассказал, как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

«Это убытки, безусловно, но в целом ограничения не скажутся кардинально на работе туркомпаний. Они, как правильно, многопрофильные, будут разрабатывать новые направления. В 53 государства можно получить электронную визу. Высокий сезон еще впереди и будем надеяться, что все ограничения к его началу будут сняты», - предположил Дмитрий Горин.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КитайТуризмВирус