Разорительный коронавирус

Минимизировать человеческие потери в случае распространения пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, велел Владимир Путин. «…Чтобы у нас ничего подобного не было», - сказал глава государства на совещании по предупреждению распространения коронавируса в России. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32%. Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что в несколько раз ниже, чем, к примеру, от коронавируса, ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии SARS в том же Китае 17 лет назад.

Вне зависимости от того, удастся или нет предотвратить попадание «уханьского» вируса на свою территорию, его экономические последствия испытают на себе все страны, сотрудничающие с Китаем. Экономике самой КНР прогнозируют падение темпов роста в первом квартале ниже 5% (в сравнении с ростом 6,1% за прошлый год). Но глобальный характер влияния вспышки болезни наглядно показывают сообщения о приостановке работы в Китае транснациональных компаний, поступающие одно за другим. Не считаясь с убытками, о временном закрытии своих предприятий в КНР объявили крупнейшие японские автоконцерны, мировые лидеры рынка фаст-фуд, множество зарубежных авиакомпаний. Российские исключением не стали: так, «Уральские авиалинии» отменили рейс на китайский остров Хайнань, а кроме того – полеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим. На этих направлениях традиционно присутствуют туристические группы из Китая, пояснили представители перевозчика. По оценкам российских экспертов, чье мнение приводит «Газета.ру», туризм и перевозки быстрее других испытают на себе негативные последствия «уханьского» вируса – российский рынок туризма может потерять до 2 миллиардов рублей.

В этой связи вспоминают, что ущерб, понесенный мировой экономикой во время атипичной пневмонии 2003 года, по оценкам Азиатского банка развития, составил 59 миллиардов долларов. Впрочем, экстраполировать эти оценки на сегодняшнюю вспышку заболевания представляется преждевременным: Китай сделал выводы из тех событий и допущенных тогда ошибок и повторять их сегодня, судя по всему, не намерен.

