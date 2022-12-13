«Шаги к миру» Зеленского: Киев снова требует оружия, союзные силы освобождают ДНР
Президент Украины снова обозначил программу минимум для Запада на 2023 год, попросив оружия. В Москве указывают на явные противоречия и настраиваются на длительное урегулирование.
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем послании к главам стран G7 обозначил три шага, способных ускорить наступление мира на территории Украины. Соответствующее видео есть в его Telegram-канале. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
По словам Зеленского, первым шагом станет поставка Киеву современного и эффективного оружия. Также, заявил президент Украины, Запад должен оказать поддержку Киеву для достижения финансовой, энергетической и социальной стабильности в будущем году, в том числе и защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов. Третьим же шагом Зеленский назвал выполнение предложенной еще в ноябре на саммите G20 украинской «формулы мира», включающей в себя десять шагов, в том числе прекращение боевых действий и поддержание продовольственной, энергетической и ядерной безопасности Украины. Также украинский лидер назвал необходимым условием созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться с порядком реализации пунктов «формулы мира».
Напомним, «формула мира» Зеленского была воспринята российской стороной негативно. Так, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал выступление Зеленского на G20 несерьезным, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что целью речи украинского президента была максимальная самореклама, а само высказывание — не что иное, как «перформанс в расчете на западных хозяев».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ Зеленскому сформулировал российские условия наступления мира на Украине. Среди них — признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Севастополя и Крыма частью России, а также выдача «фашистских преступников». Предложенные Киевом условия чеченский лидер назвал смешными.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия сможет завершить спецоперацию после выполнения ее целей. Также он отметил, что СВО может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Украины.
КОГДА НАСТУПИТ МИР — ПРОГНОЗ ЗЕЛЕНСКОГО
Тем временем Владимир Зеленский не исключил, что российско-украинский конфликт завершится уже в 2023 году.
Украинский лидер, ставший самым влиятельным человеком Европы по версии издания Politico, предположил, что украинцы станут также самыми влиятельными в будущем году, но уже в мирное время.
МИР ЧЕРЕЗ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг планомерно придерживается позиции, что достижение мира возможно лишь на условиях Украины. Для этого Североатлантический альянс будет и впредь поставлять оружие и технику военнослужащим ВСУ.
Подобный подход удивил российский политический истеблишмент. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил очевидные противоречия в позиции НАТО, заявив, что стремление к миру и накачка Киева оружием — взаимоисключающие понятия. Также политик отметил, что НАТО и Украина по-разному понимают приемлемое решение для Украины. По его словам, попытки Зеленского немедленно пробиться в НАТО и закрыть небо над страной — прямой путь к вовлечению альянса в непосредственный конфликт с Россией.
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТКАЗ
Киев последовательно отказывается от переговоров с Москвой. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале в ироничной манере поблагодарил Зеленского за это.
Политик заявил, что Россия в таком случае сможет выполнить свою миссию до конца, не размениваясь на излишние компромиссы.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ — ЭТО НАДОЛГО
Тем временем российский лидер Владимир Путин назвал спецоперацию на Украине длительным процессом, пояснив, что имел в виду непростой процесс урегулирования конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее уточнил, что Россия не собирается присоединять новые территории Украины. По крайней мере, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, каких-либо заявлений на этот счет не было.
Однако, отметил представитель Кремля, Москва будет продолжать деятельность по освобождению присоединенных ранее российских территорий от украинской оккупации.
Также Песков уточнил, что целями спецоперации по-прежнему являются демилитаризация и денацификация Украины.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ФРОНТЕ…
Более половины территории ДНР освобождено от военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина.
Собеседник агентства назвал самым важным то, что процент освобожденных граждан гораздо выше из-за высокой плотности населения на перешедших под контроль российских войск территориях.
Пушилин добавил, что целью является освобождение ДНР в конституционных границах. И. о. главы ДНР отметил, что военные подразделения делают все возможное для скорейшего достижения поставленной задачи.
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