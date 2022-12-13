«Шаги к миру» Зеленского: Киев снова требует оружия, союзные силы освобождают ДНР

По словам Зеленского, первым шагом станет поставка Киеву современного и эффективного оружия. Также, заявил президент Украины, Запад должен оказать поддержку Киеву для достижения финансовой, энергетической и социальной стабильности в будущем году, в том числе и защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов. Третьим же шагом Зеленский назвал выполнение предложенной еще в ноябре на саммите G20 украинской «формулы мира», включающей в себя десять шагов, в том числе прекращение боевых действий и поддержание продовольственной, энергетической и ядерной безопасности Украины. Также украинский лидер назвал необходимым условием созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться с порядком реализации пунктов «формулы мира».

Напомним, «формула мира» Зеленского была воспринята российской стороной негативно. Так, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал выступление Зеленского на G20 несерьезным, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что целью речи украинского президента была максимальная самореклама, а само высказывание — не что иное, как «перформанс в расчете на западных хозяев».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ Зеленскому сформулировал российские условия наступления мира на Украине. Среди них — признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Севастополя и Крыма частью России, а также выдача «фашистских преступников». Предложенные Киевом условия чеченский лидер назвал смешными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия сможет завершить спецоперацию после выполнения ее целей. Также он отметил, что СВО может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Украины.

КОГДА НАСТУПИТ МИР — ПРОГНОЗ ЗЕЛЕНСКОГО

Тем временем Владимир Зеленский не исключил, что российско-украинский конфликт завершится уже в 2023 году.

Украинский лидер, ставший самым влиятельным человеком Европы по версии издания Politico, предположил, что украинцы станут также самыми влиятельными в будущем году, но уже в мирное время.

МИР ЧЕРЕЗ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг планомерно придерживается позиции, что достижение мира возможно лишь на условиях Украины. Для этого Североатлантический альянс будет и впредь поставлять оружие и технику военнослужащим ВСУ.

Подобный подход удивил российский политический истеблишмент. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил очевидные противоречия в позиции НАТО, заявив, что стремление к миру и накачка Киева оружием — взаимоисключающие понятия. Также политик отметил, что НАТО и Украина по-разному понимают приемлемое решение для Украины. По его словам, попытки Зеленского немедленно пробиться в НАТО и закрыть небо над страной — прямой путь к вовлечению альянса в непосредственный конфликт с Россией.