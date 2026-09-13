Француз без страховки забрался на один из самых высоких небоскребов Европы

Как уточнил его менеджер, на крыше Ландо был задержан местной полицией.



Это уже третий случай покорения Varso Tower за год. Ранее, в сентябре 2025 года туда забрался французский «Человек-паук» Титуан Ледюк, а в июне 2026 года - польский руфер Марцин Банот.

Ранее российские руферы Ангела Николау и Иван Биркус забрались на крышу небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

