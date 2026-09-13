Француз без страховки забрался на один из самых высоких небоскребов Европы

Французский альпинист Алексис Ландо забрался без страховки на один из самых высоких небоскребов Европы - 310-метровый Varso Tower в польской Варшаве. Об этом сообщает Reuters.

Россиянам, забравшимся на небоскреб в США, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы

Как уточнил его менеджер, на крыше Ландо был задержан местной полицией.

Это уже третий случай покорения Varso Tower за год. Ранее, в сентябре 2025 года туда забрался французский «Человек-паук» Титуан Ледюк, а в июне 2026 года - польский руфер Марцин Банот.

Ранее российские руферы Ангела Николау и Иван Биркус забрались на крышу небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО:
ТЕГИ:АльпинистыЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры