Француз без страховки забрался на один из самых высоких небоскребов Европы
Французский альпинист Алексис Ландо забрался без страховки на один из самых высоких небоскребов Европы - 310-метровый Varso Tower в польской Варшаве. Об этом сообщает Reuters.
Как уточнил его менеджер, на крыше Ландо был задержан местной полицией.
Это уже третий случай покорения Varso Tower за год. Ранее, в сентябре 2025 года туда забрался французский «Человек-паук» Титуан Ледюк, а в июне 2026 года - польский руфер Марцин Банот.
Ранее российские руферы Ангела Николау и Иван Биркус забрались на крышу небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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