Lunar Embassy: США не могут претендовать на Луну

В организации пояснили, что данное соглашение, ратифицированное почти всеми странами мира, включая США, прямо запрещает любым государственным или суверенным структурам осуществлять юрисдикцию над небесными телами Солнечной системы. Таким образом, Вашингтон и другие столицы добровольно отказались от подобных притязаний в рамках своих международных обязательств.

При этом представители компании обратили внимание на существенную лазейку в документе: договор не содержит никаких ограничений или упоминаний о притязаниях со стороны физических лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам, опубликовав в соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и американским флагом.

До этого основатель Lunar Embassy Деннис Хоуп как частное лицо официально заявил свои права не только на Луну, но и на все планеты Солнечной системы и их естественные спутники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».