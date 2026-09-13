Lunar Embassy: США не могут претендовать на Луну
США, как и любые другие государства, не имеют права претендовать на владение Луной в соответствии с Договором о космосе 1967 года. Об этом ТАСС сообщила Lunar Embassy, специализирующаяся на продаже участков на внеземных объектах.
В организации пояснили, что данное соглашение, ратифицированное почти всеми странами мира, включая США, прямо запрещает любым государственным или суверенным структурам осуществлять юрисдикцию над небесными телами Солнечной системы. Таким образом, Вашингтон и другие столицы добровольно отказались от подобных притязаний в рамках своих международных обязательств.
При этом представители компании обратили внимание на существенную лазейку в документе: договор не содержит никаких ограничений или упоминаний о притязаниях со стороны физических лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам, опубликовав в соцсети фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и американским флагом.
До этого основатель Lunar Embassy Деннис Хоуп как частное лицо официально заявил свои права не только на Луну, но и на все планеты Солнечной системы и их естественные спутники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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