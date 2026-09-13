Россиянка родила прямо на борту самолета

Схватки у женщины началась еще во время полета. Первую помощь ей оперативно оказали бортпроводники, а экипаж незамедлительно предупредил аэропорт назначения о нестандартной ситуации. К моменту приземления самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи.

После осмотра медики приняли решение не транспортировать роженицу, а помочь ей родить прямо на борту. Все прошло успешно и на свет появился здоровый мальчик весом 2980 граммов и ростом 51 сантиметр. В настоящее время мама и новорожденный находятся под наблюдением врачей в роддоме, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости дать право родившим россиянкам сделать себе грудь бесплатно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».