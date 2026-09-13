Россиянка родила прямо на борту самолета
30-летняя пассажирка рейса Красноярск-Новый Уренгой родила сына прямо в самолете. Об этом сообщила администрация Ямало-Ненецкого автономного округа во «ВКонтакте».
Схватки у женщины началась еще во время полета. Первую помощь ей оперативно оказали бортпроводники, а экипаж незамедлительно предупредил аэропорт назначения о нестандартной ситуации. К моменту приземления самолет уже встречали фельдшер аэропорта и бригада скорой помощи.
После осмотра медики приняли решение не транспортировать роженицу, а помочь ей родить прямо на борту. Все прошло успешно и на свет появился здоровый мальчик весом 2980 граммов и ростом 51 сантиметр. В настоящее время мама и новорожденный находятся под наблюдением врачей в роддоме, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости дать право родившим россиянкам сделать себе грудь бесплатно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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