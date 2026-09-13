Антонелли выиграл Гран-при Испании и упрочил лидерство

Нидерландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» финишировал вторым, бронза - у британца Ландо Норриса из «Макларена». Эта победа стала для Антонелли восьмой в его карьере в «Королевских гонках».

Благодаря выигранному Гран-при Испании, итальянец еще больше упрочил свое лидерство в личном зачете, набрав 292 очка. Его основные преследователи — напарник по команде Джордж Расселл (211 очков) и Льюис Хэмилтон из «Феррари» (191 очко). В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Мерседес» (503 балла), опережая «Феррари» (358) и «Макларен» (304).

Следующий этап чемпионата, Гран-при Азербайджана, состоится 24-26 сентября в Баку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».