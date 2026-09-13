Антонелли выиграл Гран-при Испании и упрочил лидерство
Итальянский гонщик команды «Мерседес» Кими Антонелли одержал победу в гонке 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании, который состоялся на трассе «Мадригал» в Мадриде.
Нидерландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» финишировал вторым, бронза - у британца Ландо Норриса из «Макларена». Эта победа стала для Антонелли восьмой в его карьере в «Королевских гонках».
Благодаря выигранному Гран-при Испании, итальянец еще больше упрочил свое лидерство в личном зачете, набрав 292 очка. Его основные преследователи — напарник по команде Джордж Расселл (211 очков) и Льюис Хэмилтон из «Феррари» (191 очко). В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Мерседес» (503 балла), опережая «Феррари» (358) и «Макларен» (304).
Следующий этап чемпионата, Гран-при Азербайджана, состоится 24-26 сентября в Баку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Антонелли выиграл Гран-при Испании и упрочил лидерство
- СМИ: Сторонники жесткой линии в Иране сорвали мир с США
- В МО РФ заявили об ударах по производству БПЛА и логистическим хабам в Одессе
- Создатели «Чебурашки» не исключили продолжения трилогии
- Француз без страховки забрался на один из самых высоких небоскребов Европы
- Народный художник России Владимир Молодкин скончался 82-м году жизни
- Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России
- «Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в 8-ом туре РПЛ
- Сборы «Колобка» «перекатились» за 1 млрд рублей
- Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск выросло до 14