Зеленский рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский не исключает, что в 2023 году конфликт подойдет к завершению, сообщает Politico.

Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — заявил глава государства в видеообращении.

Издание назвало президента Украины самым влиятельным человеком Европы.

Ранее Зеленский стал «Человеком года» по версии американского журнала Time. В издании говорится о «духе Украины», который «воплощали бесчисленные личности внутри страны и за её пределами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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