Зеленский рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — заявил глава государства в видеообращении.

Издание назвало президента Украины самым влиятельным человеком Европы.

Ранее Зеленский стал «Человеком года» по версии американского журнала Time. В издании говорится о «духе Украины», который «воплощали бесчисленные личности внутри страны и за её пределами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

