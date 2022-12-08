Зеленский рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский не исключает, что в 2023 году конфликт подойдет к завершению, сообщает Politico.
«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — заявил глава государства в видеообращении.
Издание назвало президента Украины самым влиятельным человеком Европы.
Ранее Зеленский стал «Человеком года» по версии американского журнала Time. В издании говорится о «духе Украины», который «воплощали бесчисленные личности внутри страны и за её пределами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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