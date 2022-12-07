НАТО: условий для мира на Украине пока нет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что зимой военный конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Он ожидает, что Москва и Киев постараются «перегруппировать и перевооружить свои силы».
По мнению Столтенберга, условий для мирного урегулирования конфликта на Украине сейчас нет. На мероприятии Global Boardroom, организованном Financial Times, генсек НАТО пояснил, что Москва «не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения» военных действий и «пытается заморозить» конфликт, чтобы «начать более масштабное наступление весной».
Столтенберг убежден, что чем сильнее Запад хочет мира, тем большую военную поддержку он должен оказывать Киеву.
Ранее газета Politico сообщила, что НАТО намерена задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии.
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