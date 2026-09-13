«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ

Встреча завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом 3:0. На 26-й минуте счет открыл Жедсон Фернандеш. Во втором тайме Пабло Солари удвоил преимущество хозяев, точно исполнив пенальти (56-я минута), а окончательный результат на 89-й минуте установил Никита Массалыга.

Эта победа позволила «Спартаку» набрать 16 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», в активе которого осталось 8 баллов, занимает 12-ю строчку.

В следующем туре, 16 сентября, «Спартаку» примет воронежский «Факел», а ростовчане днем позже сыграют домашний матч против столичного «Динамо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».