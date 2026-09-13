«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ
Московский «Спартак» на своем поле уверенно переиграл «Ростов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом 3:0. На 26-й минуте счет открыл Жедсон Фернандеш. Во втором тайме Пабло Солари удвоил преимущество хозяев, точно исполнив пенальти (56-я минута), а окончательный результат на 89-й минуте установил Никита Массалыга.
Эта победа позволила «Спартаку» набрать 16 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», в активе которого осталось 8 баллов, занимает 12-ю строчку.
В следующем туре, 16 сентября, «Спартаку» примет воронежский «Факел», а ростовчане днем позже сыграют домашний матч против столичного «Динамо», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 140 украинских БПЛА
- Россиянка родила прямо на борту самолета
- Lunar Embassy: США не могут претендовать на Луну
- «Спартак» разгромил «Ростов» в матче 8-го тура РПЛ
- Антонелли выиграл Гран-при Испании и упрочил лидерство
- СМИ: Сторонники жесткой линии в Иране сорвали мир с США
- В МО РФ заявили об ударах по производству БПЛА и логистическим хабам в Одессе
- Создатели «Чебурашки» не исключили продолжения трилогии
- Француз без страховки забрался на один из самых высоких небоскребов Европы
- Народный художник России Владимир Молодкин скончался 82-м году жизни