СМИ: Сторонники жесткой линии в Иране сорвали мир с США
Сторонники жесткого курса в иранском руководстве намеренно сорвали достигнутое в начале июля перемирие с США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, по их указанию, втайне от президента Масуда Пезешкиана, был отдан приказ об атаке на три судна в Ормузском проливе. В этот момент глава государства находился с визитом в Ираке. Узнав о провокации, Пезешкиан выразил крайнее возмущение и срочно связался с главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генералом Ахмадом Вахиди, потребовав объяснений и назвав произошедшее безрассудным шагом.
Собеседники издания утверждают, что генерал Вахиди заверил президента, что ни он, ни Высший совет национальной безопасности Ирана не имели отношения к этой операции и не знали о ней. Несмотря на то что Пезешкиан экстренно прервал поездку и вернулся в Тегеран, уже утром США нанесли ответный удар, что привело к возобновлению боевых действий между двумя странами.
Согласно данным внутреннего расследования иранских силовых структур, на которые ссылается газета, решение об атаке на торговые суда принял Хоссейн Таеб — бывший высокопоставленный сотрудник КСИР и нынешний руководитель военизированного ополчения «Басидж». Источники NYT отмечают, что он с самого начала был категорическим противником любого мирного соглашения с Вашингтоном.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива.
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