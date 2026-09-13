СМИ: Сторонники жесткой линии в Иране сорвали мир с США

По данным издания, по их указанию, втайне от президента Масуда Пезешкиана, был отдан приказ об атаке на три судна в Ормузском проливе. В этот момент глава государства находился с визитом в Ираке. Узнав о провокации, Пезешкиан выразил крайнее возмущение и срочно связался с главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генералом Ахмадом Вахиди, потребовав объяснений и назвав произошедшее безрассудным шагом.

Собеседники издания утверждают, что генерал Вахиди заверил президента, что ни он, ни Высший совет национальной безопасности Ирана не имели отношения к этой операции и не знали о ней. Несмотря на то что Пезешкиан экстренно прервал поездку и вернулся в Тегеран, уже утром США нанесли ответный удар, что привело к возобновлению боевых действий между двумя странами.

Согласно данным внутреннего расследования иранских силовых структур, на которые ссылается газета, решение об атаке на торговые суда принял Хоссейн Таеб — бывший высокопоставленный сотрудник КСИР и нынешний руководитель военизированного ополчения «Басидж». Источники NYT отмечают, что он с самого начала был категорическим противником любого мирного соглашения с Вашингтоном.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что Иран через посредников передал США семь условий для открытия Ормузского пролива.