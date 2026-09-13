В МО РФ заявили об ударах по производству БПЛА и логистическим хабам в Одессе
Вооруженные силы РФ в течение дня нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, логистическим центрам и объектам энергетики на территории Украины. Об этом сообщает Миноброны РФ.
Согласно заявлению Минобороны, в самой Одессе поражены логистические центры «Пальма», «Raben-ukraine» и «Одесса-22», а также цех по производству дронов и склад ракетно-артиллерийского вооружения. В Одесской области ударам подверглись объекты в Ильичевке (включая мощности «Новой почты» и цеха по сборке БПЛА), а также логистические узлы в Усатово и Теплодаре.
Кроме того, в порту Одессы уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для нужд ВСУ. Для нарушения работы портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях выведены из строя электроподстанции «Новая» и «Усатово».
В военном ведомстве также добавили, что продолжается нанесение ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, которая используется для транзита военных грузов из стран Европы.
Ранее в МО РФ сообщили о поражении металлургического комбината «Запорожсталь» в городе Запорожье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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